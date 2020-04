Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Über Verkehrsinsel gefahren, Auto angefahren und geflüchtet - Sachschaden 10.000 Euro - Verursacherauto aufgefunden - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 2.50 Uhr überfuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Up die Verkehrsinsel in der Ravensburger Straße am Ortseingang des Stadtteils Schatthausen. Dabei wurde ein Verkehrszeichen sowie die Fahrzeugfront beschädigt, an dem VW lief zudem Öl aus. Im weiteren Verlauf beschädigte der Fahrer in der Straße Im Brühl einen geparkten Honda und fuhr weiter in Richtung Baiertal. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Ölspur führte zum Abstellort des beschädigten VW in der Horrenberger Straße. Das Auto wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222757090 bei der Polizei zu melden.

