Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 26-Jähriger mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kurz nach 19 Uhr wurden zwei Radfahrer im Brunnweg, einem Feldweg Richtung Alte Weschnitz, kontrolliert. Wies sich herausstellte, war der 26-Jährige aus Weinheim mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs. Dieses war Ende Oktober 2019 in Schriesheim entwendet worden. Der Tatverdächtige gab an, das Rad "günstig" erworben zu haben. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell