POL-MA: Mannheim/Neuostheim: Bauwagen in Brand geraten

Mannheim (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Samstagmittag, gegen 13.00 Uhr, ein Bauwagen in Brand. Dieser war auf einer Parzelle der Hermshofer Straße neben der B 37 abgestellt und wurde für die Bienenzucht genutzt. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Löschzug vor Ort war, konnte den Brand schnell eindämmen. Jedoch wurde der Bauwagen total zerstört. Die auf dem Gelände befindlichen Bienenstöcke blieben unversehrt. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch den Brand wird ein Schaden in Höhe von ca. 7500,- angenommen. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen.

