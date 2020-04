Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Einfädeln auf B 3 Auto gestreift und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet - zwei Leichtverletzte - weitere Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Samstag gegen 14 Uhr auf der B 3 wurden zwei Beteiligte leicht verletzt, der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der unbekannte Fahrer war von der L 723 aus Rauenberg kommend auf die B 3 in Richtung Heidelberg gefahren. Beim Einfädeln auf die B 3 kam es zur seitlichen Berührung mit dem Opel einer 25-Jährigen, die in gleicher Richtung fuhr. Die Fahrerin schleuderte dabei in die linken Leitplanken. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Fahrerin des Opel und ihr 30-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An ihrem Auto entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Nach Mitteilung der Beteiligten und eines Zeugen soll es sich beim Auto des Unfallverursachers um einen silberfarbenen Ford mit Speyerer Kennzeichen gehandelt haben. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell