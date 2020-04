Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 16-jähriger Leichtkraftradfahrer fährt auf Auto auf und wird leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag kurz vor 17 Uhr auf der Schlierbacher Landstraße ereignete, sucht der Verkehrsdienst. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer war stadtauswärts unterwegs und bremste aus ungeklärten Gründen an der ausgeschalteten Ampel in Höhe der Einfahrt Karlstorbahnhof ab. Eine nachfolgende 26-jährige Fahrerin eines Smart musste deshalb abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades zu spät, fuhr auf den Smart auf und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4111 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell