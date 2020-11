Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Brandstiftung in Großingersheim; Akku in Kornwestheim explodiert; Zeugen nach Unfallflucht in Kornwestheim gesucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ingersheim-Großingersheim: Reisighaufen in Brand gesetzt

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Mittwoch zwischen 17:20 Uhr und 17:35 Uhr in Großingersheim sein Unwesen. In der Verlängerung der Straße "In den Beeten" setzte der Unbekannte, etwa 50 Meter nach Waldbeginn im "Bietigheimer Forst", vermutlich mit einer brennbaren Flüssigkeit einen Reisighaufen in Brand. Durch einen Feuerwehrangehörigen, der zufällig mit einem Fahrrad an der Brandstelle vorbeifuhr, konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Bäume glücklicherweise vermieden werden. Fachmännisch zog er den Reisighaufen auseinander und meldete sich bei der Integrierten Leitstelle. Im weiteren Verlauf rückten 14 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Ingersheim mit zwei Fahrzeugen zum Brandort aus und löschten das Feuer. Durch die Flammen wurde ein Baum in Mitleidenschaft gezogen und derzeit von einem Sachschaden von etwa 100 Euro ausgegangen. Personen kamen nicht zu Schaden. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 in Verbindung zu setzen.

Kornwestheim: Pedelec-Akku explodiert

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwoch gegen 14:15 Uhr in der Traifelbergstraße in Kornwestheim ein Pedelec-Akku explodiert. Kurz zuvor war ein 31-jähriger Pedelec-Fahrer in der Traifelbergstraße unterwegs. Als der junge Mann bemerkt hatte, dass es in seinem mitgeführten Rucksack ungewöhnlich warm wurde, hielt er an und stieg von seinem Fahrrad ab. Zeitgleich hörte er schon Knallgeräusche und schaute deshalb in den Rucksack. Dort musste er schließlich feststellen, dass sein Pedelec-Akku Feuer gefangen hatte. Aufgrund dessen warf er ihn auf die Straße, wo der Akku schlussendlich explodierte und ein kleineres Trümmerfeld hinterließ. Nachdem ein Anwohner auf das Ereignis aufmerksam geworden war, alarmierte er umgehend die Feuerwehr. Obendrein kam von einer nahegelegenen Baustelle eine Person, die mit einem Feuerlöscher noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand löschte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen oder umstehende Pkw sowie Gebäude beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim, die mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt waren, kühlten den Akku noch mit Wasser ab und beseitigten die Trümmerteile.

Kornwestheim: Autofahrer geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Mittwoch gegen 14:30 Uhr in Kornwestheim begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf der Straße "Jakob-Sigle-Platz" war ein 40 Jahre alter Linienbusfahrer in Richtung der Beethovenstraße unterwegs. Als er in den Kreuzungsbereich zur Karl-Joos-Straße einfahren wollte, näherte sich von links ein noch unbekannter Autofahrer und nahm dem Busfahrer mutmaßlich die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden, bremste der 40-jährige Fahrer ab. Aufgrund dessen rutschte eine 84-jährige Frau, die sich als Fahrgast im Bus befand, von ihrem Sitz und verletzte sich leicht. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte die Frau im Anschluss in ein Krankenhaus. Nach der Bremsung hupte der Busfahrer, um den Unbekannten zum Anhalten zu bewegen. Dieser ignorierte jedoch das Hupen, fuhr weiter in Richtung Silcherstraße und bog dann in Richtung Bahnhof ab. Möglicherweise saß der Unbekannte am Steuer eines grauen Renault mit Ludwigsburger Zulassung (LB). Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell