POL-OG: Bad Rotenfels, Gernsbach - Mehrere Sachbeschädigungen

Gleich mehrere Sachbeschädigungen wurden den Beamten des Polizeireviers Gaggenau am Wochenende gemeldet. Die erste Sachbeschädigung ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen in der Kleinen Austraße in Bad Rotenfels. Hier machte sich ein bislang Unbekannter an dem Volkswagen eines 50-Jährigen zu schaffen. Er zerkratzte dessen Lack und beschädigte einen Reifen des Wagens. Insgesamt verursachte der Unbekannte einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an dem Fahrzeug. Zu weiteren Sachbeschädigungen kam es am Sonntag in Gernsbach. Dort wurden im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 10 Uhr die Fassade eines Wohnhauses in der Igelbachstraße sowie ein vor dem Anwesen abgestellter Anhänger mit Farbe beschmiert. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden von circa 1.300 Euro. In der Casimir-Katz-Straße wurde durch einen bislang Unbekannten zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr die Heckscheibe eines dort abgestellten Opels eingeschlagen. Hier war ein Schaden von knapp 500 Euro zu beklagen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Telefonnummer: 07225 98870 Zeugenhinweise entgegen.

