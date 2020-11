Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Erfolgreiche Festnahme

WolfachWolfach (ots)

Dem vorbildlichen Verhalten eines Vaters und dessen 23-jährigen Sohnes ist es zu verdanken, dass Beamte des Polizeireviers Haslach am Samstagabend zwei mutmaßliche Langfinger dingfest machen konnten. Dem Duo war gegen 23:40 Uhr aufgefallen, dass sich offenbar zwei männliche Personen in einem Gebäude im Herlinsbachweg aufgehalten haben. Nach Aussage des Sohnes bestätigte sich der Verdacht, nachdem er die beiden mutmaßlichen Diebe mit einem entwendeten Monitor in Richtung Parkinsonklinik flüchten gesehen haben soll. Die heimlichen Beobachter behielten die Verdächtigen weiterhin im Auge, der Sohn folgte ihnen und verständigte parallel dazu die Polizei. Der 23-Jährige führte die Beamten zum offensichtlichen Wohnanschrift einer der beiden Täter, woraufhin ein 19-jähriger Verdächtiger vorläufig festgenommen werden konnte. Im Zuge der laufenden Fahndung konnte zudem der 17-jährige Komplize in der Kreuzbergstraße ausfindig gemacht und festgenommen werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden das Diebesgut sowie ein weiterer Monitor und eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Haslach die Ermittlungen aufgenommen. /sb

