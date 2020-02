Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Betrunkener 23-Jähriger verweigert Bezahlung der Taxi-Rechnung und beleidigt Polizeibeamten

Ein 23-Jähriger verweigerte am Sonntag gegen 3:25 Uhr in Hirschlanden in der Elmestraße zunächst die Bezahlung der Taxi-Rechnung und beleidigte in der Folge noch einen Polizeibeamten. Der junge Mann war mit einem Taxi von Leonberg nach Hirschlanden gefahren und wollte dann dort angekommen die Rechnung nicht mehr bezahlen. Im weiteren Verlauf des Streits soll er den 36-jährigen Taxifahrer dann geschlagen und beleidigt haben. Den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten verweigerte er dann seine Personalien und beleidigte noch einen der Beamten mit Kraftausdrücken. In der Folge wurde der 23-Jährige dann zum Polizeirevier Ditzingen gebracht. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde dann eine Atemalkoholkonzentration mit einem Wert von circa zwei Promille gemessen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann seinem Vater übergeben. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

