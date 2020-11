Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Frau aus Mühlbach gerettet

Aufmerksamen Anwohnern gelang es am Sonntagmorgen eine Seniorin aus dem Mühlbach zu ziehen. Die Frau war gegen 9 Uhr in der Schmieheimerstraße entlang des Ufers des Mühlbachs spazieren, als sich ein Ast in ihrem Rollator verfing. Beim Versuch diesen zu entfernen, stürzte sie in das Gewässer. Da es der Frau nicht gelang, sich selbstständig aus der misslichen Lage zu befreien, rief sie um Hilfe. Anwohner wurden auf die Rufe aufmerksam und zogen die Seniorin umgehend aus dem Wasser ans Ufer. Bei dem Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu und wurde durch den herbeigerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

