Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrskontrolle - Motorradfahrer flüchtet mit 200 km/h - 23-Jähriger ermittelt - Anzeige

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 31. März 2020, 20 Uhr

Wegen eines überlauten Auspuffs sollte gestern Abend zunächst auf der Rheinuferstraße ein Motorradfahrer von einem Spezialisten des Verkehrsdienstes überprüft werden. Er wurde aufgefordert anzuhalten. Statt zu stoppen, fuhr der Verdächtige zunächst über innerstädtische Straßen, teilweise unter Missachtung roter Ampeln, bis zum Nördlichen Zubringer. Schließlich gab der Überprüfte Vollgas und flüchtete zeitweise mit 200 km/h über den Nördlichen Zubringer bzw. die A 52 in Richtung Flughafen. Der Motorradpolizist brach die Verfolgung ab. Der Beamte des Verkehrsdienstes hatte jedoch das Kennzeichen abgelesen. So konnte der 23-Jährige kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift in Mörsenbroich ermittelt werden. Wie sich herausstellte, war der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

