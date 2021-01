Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Auf der Brückenstraße war am Samstagabend ein 39 Jahre alter Fiat-Fahrer in Richtung B 27 unterwegs. Dabei missachtete er gegen 18:40 Uhr an der Einmündung zur Straße "Im Haiglen" die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Polo, dessen 22 Jahre alter Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Beide Beteiligte zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der 22 Jahre alte VW-Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro.

