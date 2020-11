Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholisiert am Steuer

GronauGronau (ots)

Auf einen Blutalkoholwert von circa 1,6 Promille deutete das Ergebnis eines Atemalkhoholtests hin, dem sich eine Autofahrerin am Dienstag in Gronau unterzogen hat: Ein Zeuge hatte am frühen Abend ein Auto gemeldet, dass in Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizeibeamten brachten die 54-Jährige zur Wache, stellten ihren Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige. Ein Arzt entnahm der Frau eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt bestimmen zu können. Die Beamten entließen die Frau nach den polizeilichen Maßnahmen und untersagten ihr aber die Weiterfahrt.

