Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, Kirschbaumwasen (B462) - Vollsperrung nach Motorradunfall

Forbach, Kirschbaumwasen (B462) (ots)

Aktuell ist die B462 in Richtung Forbach kurz nach dem Ortsausgang Schönmünzach voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer eines Motorrads dort gegen 14 Uhr unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. Zur Behandlung der hierdurch entstandenen schweren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Zur Unfallaufnahme und Landung des Hubschraubers musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauern weiter an. Beamte des Polizeireviers Gaggenau und der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl kümmern sich aktuell um die Maßnahmen vor Ort. /ma

