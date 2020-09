Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen nach Unfallflucht

Geschädigter Autofahrer gesucht

Lahr (ots)

Einem Zeugen verdanken Beamte des Polizeireviers Lahr entscheidende Hinweise nach einer Unfallflucht am Freitagmorgen. Der Zeuge konnte beobachten, wie gegen 9:50 Uhr ein VW Multivan offenbar in der Friedrichstraße Höhe Gebäude Nummer 86 den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten, weißen Ford Transit streifte und sich im Anschluss offenbar entfernte. Während das Kennzeichen des VW bekannt sind, wird der Besitzer des Ford gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 mi den Beamten des Polizeireviers Lahr in Verbindung zu setzen.

/rs

