POL-OG: Zell am Harmersbach - Pedelec-Fahrerin gestürzt

Zell am Harmersbach (ots)

Eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin hat sich am Donnerstagabend bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Die Zweiradfahrerin radelte nach derzeitigem Sachstand mit Bekannten gegen 21.40 Uhr auf einem Radweg von Zell kommend in Richtung Stöcken. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sie der vorausfahrenden 53-Jährigen, die zu dem Zeitpunkt wohl abbremste, auf und kam dabei zu Fall. Mithilfe von Rettungskräften wurde die leicht verletzte Frau in ein Klinikum gebracht. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. /jh

