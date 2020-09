Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nach einer Unfallflucht in der Nacht zum Mittwoch auf der Suche nach Zeugen. Eine VW-Fahrerin hatte ihren Wagen nach derzeitigem Sachstand auf einem Parkplatz in der Brunhildstraße abgestellt, eine Zeugin stellte wohl gegen 8.30 Uhr den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro fest. An dem Auto konnten nach erster Begutachtung weiße Farbantragungen festgestellt werden. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07851 893-0 entgegen. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell