Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Gartenanlage eingebrochen

Rastatt (ots)

In mindestens fünf Parzellen der Kleingartenanlage Kleingeritt brachen Unbekannte im Laufe der Woche ein, beschädigten dabei einen Zaun und entwendeten offenbar vorgefundene Getränke. Wie die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt ergaben, drangen die Unbekannten an zwei Stellen vom Flößerbach her ein, indem sie einen Zaun aufschnitten. Da noch nicht alle Geschädigten angetroffen werden konnten, dauern die Ermittlungen zum vollen Umfang der Tat derzeit noch an.

