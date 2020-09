Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeug machte sich selbständig

Baden-Baden (ots)

Weil sein Fahrzeug nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert war, wurde ein Zusteller am Donnerstagnachmittag leicht verletzt. Gegen 16:50 Uhr war der Mann mit seinem Fahrzeug in der Beuerner Straße unterwegs, als sein Fahrzeug von der linken Fahrbahnseite aus losrollte und mehrere Häuser weiter schließlich an einer Laterne zum Stilstand kam. Dadurch entstand an dieser und am Fahrzeug ein Schaden von rund 9.000 Euro. Der Mann selbst erlitt leichte Verletzungen und wurde zu deren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

/rs

