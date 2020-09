Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr

Kehl (ots)

Eine Ausfahrt mit dem Auto wurde einem 39-Jährigen am späten Donnerstagnachmittag zum Verhängnis. Der Enddreißiger brauste gegen 17.15 Uhr mit dem Wagen auf der Vogesenallee in Richtung Neumühl, als ihn die Beamten des Polizeireviers Kehl an einer Tankstelle einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Die Ordnungshüter mussten feststellen, dass der Fahrer ohne Fahrerlaubnis hinter dem Steuer saß. Die unerlaubte Fahrt hat eine Anzeige zur Folge. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell