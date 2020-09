Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Schüttorf (ots)

Am vergangenen Mittwoch wurde ein silbernes Herrenrad der Marke "Classic Fun City" (siehe Foto) von der Polizei sichergestellt. Ein Mann wurde dabei beobachtet, wie er das verschlossene Fahrrad in einem Waldstück an der Salzberger Straße in Schüttorf versteckte. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer des Herrenrads. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell