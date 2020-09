Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Staubsauger verursacht Schaden

Offenburg (ots)

Das Entzünden eines Staubsaugers - offenbar in Folge eines technischen Defekts - sorgte am frühen Freitagmorgen in einem Elektrofachmarkt in der Heinrich-Hertz-Straße für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Die Brandmeldeanlage löste gegen 3 Uhr aus und rief dadurch rund 20 Wehrleute der Feuerwehr Offenburg und Streifenbesatzungen des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. Nach Herausschaffen des Gerätes und Lüften der Ladenräume, war der Einsatz jedoch schnell bewältig. Rund 2.000 Euro Sachschaden waren am Ende durch den kleinen Brand zu verbuchen.

