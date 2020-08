Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hecke, Zaun und Mülleimer in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

In der Straße In der Gehölde wurden offenbar von unbekannten Tätern am 15. August (Samstag), gegen 4.50 Uhr, eine Hecke, ein Zaun und ein Mülleimer angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und so größeren Schaden vermeiden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0, Kontakt aufzunehmen.

