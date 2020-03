Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Alkohol mit Messer in der Hand geraubt - Nach Drohungen mit Schreckschusswaffe ausgenüchtert - Diebe in Wetzlarer Biergarten -

Dillenburg (ots)

--

Herborn-Seelbach: 25-Jähriger raubt Schnaps -

Ein fragwürdiger Stammkunde des Rewe-Getränkemarktes brachte sich am Freitagmorgen (20.03.2020) in den Besitz von Alkoholika. Der 25-Jährige hat wegen vorangegangener Ladendiebstähle ein Hausverbot im Markt. Gegen 10.20 Uhr betrat der trotzdem den Laden, ein Mitarbeiter verwies höflich aus dem Markt. Knapp eine halbe Stunde später kam er zurück. Griff sich eine Flasche Hochprozentiges sowie Cola aus dem Regal und wurde wieder von dem Mitarbeiter ertappt. Jetzt hatte der 25-Jährige allerdings zwei Messer in der Hand, mit denen er in Richtung des Mitarbeiters deutete. Samt seiner Beute verließ er den Markt. Der aus Somalia stammende Mann ging direkt zu seiner Wohnung. Mehrere Streifen der Herborner und Dillenburger Polizei trafen ihn dort an und nahmen ihn fest. Der unter Alkoholeinfluss stehende 25-Jährige verweigerte einen Alkoholtest. Ein Bereitschaftsrichter ordnete eine Blutentnahme an. Zudem erfolgte seine erkennungsdienstliche Behandlung. Wegen fehlender Haftgründe wurde er nach seiner Vernehmung aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes.

Wetzlar: 33-Jähriger droht mit Schreckschusswaffe -

Am frühen Sonntagmorgen (22.03.2020) drohte ein 33-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe. Er ergab sich einer Streife der Wetzlarer Polizei. Gegen 06.10 Uhr meldete sich ein Anwohner der Elisabethenstraße bei den Ordnungshütern. Offensichtlich rastete ein Nachbar aus. Im Laufe des Notrufs verließ der 33-Jährige Wetzlarer seine Wohnung stand mit einer Schreckschusswaffe in der Hand auf der Straße vor dem Haus. Beim Eintreffen einer Polizeistreife hatte er seine Waffe glücklicherweise bereits auf den Boden gelegt. Er ergab sich den Polizisten und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Schreckschusswaffe war nicht geladen - auch in der Wohnung des 33-Jährige fanden die Polizisten keine Munition. Die genauen Umstände warum er am Sonntagmorgen ausrastete sind derzeit nicht bekannt. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 2,07 Promille. Er wurde im Gewahrsam der Wetzlarer Wache ausgenüchtert. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Wetzlar: Biergartenpavillon aufgehebelt -

Auf Alkohol aus dem Pavillon des Biergartens auf der Lahninsel hatten es Diebe am Samstagabend (21.03.2020) abgesehen. Gegen 21.25 Uhr lösten die Täter den Alarm aus, nachdem sie den Rollladen gewaltsam hochgeschoben hatten und eingestiegen waren. Nach einer ersten Einschätzung des Betreibers fehlen mehrere Flaschen Wein im Wert von rund 50 Euro. Den Schaden am Pavillon schätzt die Polizei auf mindestens 2.500 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen die Diebe bei ihrer Flucht auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell