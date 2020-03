Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Zwei Einbrüche im Kirchender Dorfweg

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurden in zwei Arztpraxen eingebrochen. Beide Praxen befinden sich in einem Haus. Die Täter brachen die Eingangstüren auf uns gelangten in die Büroräume. Als Beute erlangten sie einen bisher unbestimmten Betrag an Bargeld.

