Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Strohmiete

Heinsberg-Straeten (ots)

Die Feuerwehr Straeten wurde am 15. August (Samstag), gegen 1.15 Uhr, zu einem Brand in der Römerstraße gerufen. Dort stand eine Strohmiete in Flammen, die die Feuerwehr nur noch kontrollierte abbrennen lassen konnte. Die Kriminalpolizei Geilenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

