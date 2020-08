Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 80-jährige Frau mit Pedelec bei Unfall schwer verletzt

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Bruchweg am Samstag, 15. August, befuhr gegen 17.30 Uhr eine 80-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Bruchweg aus Richtung Lindenstraße kommend in Richtung Waldfeuchter Straße. An einem rechtsseitig des Bruchweges gelegenen Stichweg kam es zum Zusammenstoß mit einem 8-jährigen Mädchen, das mit ihrem Tretroller aus dem Stichweg nach links in den Bruchweg einbiegen wollte. Die 80-jährige Zweiradfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die 8-Jährige blieb unverletzt.

