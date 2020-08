Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 16.08.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg, Unfall

Am Samstag, 15.08.2020, gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 9jähriger Junge aus Wassenberg mit einem sog. "Dirt Bike" (50ccm-Verbrennungsmotor) eine Feldfläche an der Straße "Auf de Roth". An einer Steigung verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber der Uniklinik Aachen zugeführt werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand für den Jungen nicht.

Waldfeucht, Einbruch

In der Nacht zum 15.08.2020 drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Scheune an der Kreuzstraße ein und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge.

