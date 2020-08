Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 15.08.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Übach-Palenberg, Einbruch

Am 15.08.2020, gegen 02:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Holthausener Straße ein. Die Täter fuhren mit einem grauen VW Golf (AC-Ortskennung) vor, ein Insasse stieg aus und drang gewaltsam in ein Schlafzimmer im Erdgeschoss des Hauses ein. Ein Bewohner im Obergeschoss wurde darauf aufmerksam und rief, dass er die Polizei verständigen wolle. Daraufhin flüchteten die Täter unter Mitnahme eines kleinen Tresors in Richtung Roermonder Straße. Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 175cm groß, kräftige Statur, dunkel gekleidet, trug bei Tatausführung eine Sturmmaske.

Wassenberg, Einbruch

Am Morgen des 14.08.2020 (zwischen 07:45 Uhr und 10:00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Garage auf der Straße "Am Stern" und entwendeten mehrere Werkzeuge sowie ein Mountainbike.

