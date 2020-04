Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Neuwied (ots)

Am 20.04., gegen 13:00 Uhr, in der Straße Weißer Berg in Neuwied, touchierte ein Lkw 7,5 Tonnen, eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizei Neuwied zu wenden (02631-8780).

