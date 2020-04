Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen auf einem Spielplatz

Windhagen (ots)

Im Zeitraum vom 14.04.2020 bis zum 15.04.2020 kam es zu Sachbeschädigungen auf dem Spielplatz in der Stockhausener Straße in Windhagen, Ot. Stockhausen. Im Tatzeitraum haben die Täter ein Fallrohr und eine Lampe am Gerätehaus, sowie die Glasscheibe des Informationsschaukastens zerstört. Der Spielplatz ist und war zur Tatzeit aufgrund der Corona Pandemie gesperrt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

