Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Kreis Heinsberg (ots)

In Heinsberg drangen unbekannte Täter am Sonntag (16. August) in ein Fahrzeug ein, das an der Straße Auf dem Brand abgestellt war. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld sowie einen Speicherstick.

In Übach-Palenberg bohrten unbekannte Täter zwischen Samstag (15. August), 15 Uhr und Montag (17. August), 3.45 Uhr, den Tankdeckel eines Lkw auf, der an der Boschstraße stand. Aus dem Tank pumpten sie eine noch nicht bekannte Menge Dieselkraftstoff ab.

In Erkelenz-Gerderath durchstachen unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag (14. August) das Schloss der Fahrertür eines Transporters, der an der Genenderstraße parkte. Ob sie in diesem Fall etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In Hückelhoven-Baal drangen Täter am Donnerstag (13. August), gegen 18.30 Uhr, in einen Pkw ein, der an der Straße Am Königsberg angestellt war. Daraus entwendeten sie ein Portemonnaie mit Bargeld sowie Ausweisdokumenten.

