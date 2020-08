Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in einem Waldstück

Geilenkirchen-Tripsrath (ots)

Am Freitag (14. August), gegen 10 Uhr, entdeckte eine Besatzung eines Rettungswagens eine Rauchentwicklung in einem Waldstück neben der Bundesstraße 221 in Höhe der Ortslage Hatterath. Die Feuerwehr konnte die Flammen im Wald rasch löschen, so dass nur eine Fläche von zirka 50 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

