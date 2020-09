Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Kippenheim (ots)

Nach Sachbeschädigungen durch Steinwürfe auf das Gelände eines Kfz-Service- und Umschlagcenters in der Straße "Freimatte" am Freitagmorgen, ermitteln die Beamten des Polizeireviers Lahr und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Offenbar von den angrenzenden Bahngleisen aus warf ein Unbekannter Steine auf das Gelände und beschädigte zwischen Donnerstagnachmittag, 15:45 Uhr und Freitagmorgen, 7:30 Uhr sechs Fahrzeuge. Dadurch entstand an diesen ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen rund um das Gelände oder im Bereich der Gleise wahrgenommen haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 an die ermittelnden Beamten.

/rs

