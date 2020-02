Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falscher Trödelhändler begeht Diebstahl in Eimsen

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Eimsen -(al)- Bereits am Montag, den 17.02.2020, kam es in den Mittagsstunden im Alfelder Ortsteil Eimsen zu einem Diebstahl im Wohnhaus einer 75-jährigen Eimserin. Besonders perfide war hierbei die Vorgehensweise des männlichen Einzeltäters: Er gab gegenüber der Seniorin an, Trödelhändler zu sein und alte Elektrogeräte, Bücher und Kleidung erwerben zu wollen. In gutem Glauben wurde der Mann ins Haus gelassen - und entwendete Schmuck im Gesamtwert von 500 Euro. Er lenkte die Geschädigte hierbei durch vermeintlich nette Gespräche ab, während er das gesamte Haus durchwühlte. Der Täter war männlich, ca. 1,80 m groß, sportlich gekleidet und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Falls tatrelevante Beobachtungen gemacht wurden wird darum gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der unten angegebenen Telefonnummer an die Polizei zu wenden

