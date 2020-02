Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM - (jpm)Am 18.02.2020, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:20 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Werderstraße.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge verschafften sich bisher unbekannte Täter durch das gewaltsame Öffnen einer rückwärtig gelegenen Terrassentür Zutritt in das Haus. Im Inneren wurden mehrere Zimmer nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurde Schmuck. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Zeugen, denen eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell