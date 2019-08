Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - In Ausnahmezustand

Baden-Baden (ots)

Der mutmaßlich psychische Ausnahmezustand und die damit einhergehende Zerstörungswut eines Mittvierzigers rief am Mittwochabend Beamte des Polizeireviers Baden-Baden auf den Plan. Der Mittvierziger warf gegen 20 Uhr mehrere Flaschen aus einem Fenster in der `Westliche Industriestraße`. Nachdem er zuerst durch die hinzugerufenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen wurde, wurde der 46-Jährige einer Spezialklinik überstellt. /ma

