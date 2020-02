Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrrad am Neumarkt gestohlen

Osnabrück (ots)

Vor einem italienischen Restaurant am Neumarkt geriet am Dienstag ein rotes Herrenrad ins Visier von Dieben. Die Eigentümerin hatte ihr Fahrrad der Marke Hammerbacher gegen 07.45 Uhr an dem Geländer einer dortigen Brücke angeschlossen. Als sie gegen 13.10 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte das Rad gestohlen hatten. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

