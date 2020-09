Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Herrenloser Koffer am Bahnhof sorgt für Ermittlungen, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Ein herrenloser Koffer am Bahnhofsvorplatz sorgte am Montagnachmittag für einen Polizeieinsatz und für weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei. Gegen 16 Uhr wurden Beamte der Bundespolizei durch Passanten auf den schwarzen Rollkoffer aufmerksam gemacht, der nahe der Straßburger Straße abgestellt war. Nach der Absperrung eines Teils des Vorplatzes und dem Hinzuziehen weiterer Beamter des Polizeireviers Kehl, wurde der Koffer schließlich geöffnet. Neben Herrenbekleidung fanden die Beamten darin fünf Päckchen mit jeweils rund einem Kilogramm Haschisch auf. Deren Herkunft und die Identität des Besitzers ist nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Eigentümer des Koffers oder zum Koffer und dessen Herkunft selbst geben können, wenden sich an das Hinweistelefon: 0781 21-2820.

