Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unliebsamer Kunde

Am Donnerstag kam ein alkoholisierter Mann in Laupheim in Gewahrsam.

Ulm (ots)

Gegen 23.15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei. Ein 27-Jähriger hielt sich auf dem Gelände einer Tankstelle in der Fockestraße auf. Der pöbelte dort herum und weigerte sich, das Gelände zu verlassen. Eine Polizeistreife rückte an und traf den Mann auf dem Gelände an. Er war deutlich alkoholisiert. Da der Mann keine Möglichkeit hatte nach Hause zu kommen, nahmen die Polizisten ihn auf das Polizeirevier mit. Dort schlief er seinen Rausch in einer Gewahrsameinrichtung aus.

+++++++ 0542953

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell