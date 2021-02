Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Einrichtungshaus

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über eine Seitentür Zugang zu einem Einrichtungshaus in der Talstraße in Böblingen. Die Tat wurde gegen 22:45 Uhr von einer Zeugin entdeckt und Polizeibeamte durchsuchten das Gebäude. Augenscheinlich wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden an der aufgebrochenen Tür beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07031 13 2500 beim Polizeirevier Böblingen melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell