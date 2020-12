Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in Parkhaus; Gäufelden: Vorfahrt missachtet; Schönaich: Serie von Diebstählen aus unverschlossenen Autos

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Herrenberg: Unfallflucht in Parkhaus

Im Parkhaus am Bronntor in Herrenberg ereignete sich am Donnerstag etwa in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf und richtete dabei Sachschaden von etwa 1500 Euro an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032 27080 in Verbindung zu setzen.

Gäufelden: Vorfahrt missachtet

Auf der Landesstraße 1184 an der Abbiegung zur Landesstraße 1359 bei Gäufelden ereignete sich am Donnerstag gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall dem eine Vorfahrtsmissachtung vorausging. Der 25-Jähriger Fahrer eines VW befuhr die L1184 von Bondorf kommend und bog im weiteren Verlauf auf die L 1359 in Fahrtrichtung Öschelbronn ein. Hierbei übersah er vermutlich den Opel einer 31-Jährigen, die die L 1359 in Fahrtrichtung Tailfingen befuhr und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 31-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und nach einer ersten Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entsandt ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro.

Schönaich: Serie von Diebstählen aus unverschlossenen Autos

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Schönaich mehrere unverschlossene Autos geöffnet. Die Unbekannten testeten an mehreren Autos in der Lange Straße, in der Uhlandstraße sowie im Adalbert-Stifter-Weg, ob diese offen sind. Bei insgesamt vier Fahrzeugen hatten die Täter Erfolg und erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände im Wert von etwa 1000 Euro. Im Adalbert-Stifter-Weg fanden die Täter in einem Pkw einen Garagentoröffner und öffneten auch das zugehörige Garagentor, wo sie ein weiteres Auto durchsuchten. Ein Anwohner wurde gegen 03:15 Uhr aufmerksam und erkannte bei einer sofortigen Nachschau drei Täter, die zu Fuß flüchteten. Weitere Geschädigte oder Zeugen die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Schönaich unter Tel. 07031 677000 in Verbindung zu setzen.

