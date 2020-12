Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Unfallflucht; Korntal-Münchingen: Unfall zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgängerin; Schwieberdingen: Unfallflucht auf der B 10

Ludwigsburg

Gemmrigheim: Unfallflucht

Zwischen Sonntag 13.00 Uhr und Mittwoch 11.30 Uhr kam es in der Obere Felderstraße in Gemmrigheim zu einer Unfallflucht. Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Smart und beschädigte die linke Frontseite. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142/405-0, mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Korntal-Münchingen: Unfall zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgängerin

Auf einem geteerten Verbindungsweg zwischen Korntal und Münchingen ereignete sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr ein Unfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einer Fußgängerin. Der 50-jährige Pedelec-Fahrer war auf dem "Korntaler Weg" in Richtung Münchingen unterwegs. Vor ihm gingen zwei Frauen denselben Weg entlang. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen klingelte der 50-Jährige, um auf sich aufmerksam zu machen. Die beiden Fußgängerinnen sollen ihm dann auch Platz gemacht haben, wobei eine nach rechts und die andere nach links ging. Anschließend kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Zweiradfahrer und der 48 Jahre alten Frau, die nach rechts ausgewichen war. Die Frau stürzte und wurde verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Tel. 07156/4352-0 mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Schwieberdingen: Unfallflucht auf der B 10

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch kurz vor 18.00 Uhr auf der Bundesstraße 10 auf Höhe Schwieberdingen ereignete, sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, noch Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte das Heck eines entgegenkommenden Sprinters. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Der Unbekannte, der einen LKW mit Anhänger gelenkt haben soll, setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

