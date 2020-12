Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Brandalarm in Baumarkt in Remseck am Neckar - Aldingen; Versuch im Chemiesaal löst Brandalarm in Schule in Marbach am Neckar aus

Remseck am Neckar - Aldingen: Brandalarm im Baumarkt

Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Donnerstag gegen 8:35 Uhr in einem Baumarkt in der Straße "Am Holzbach" in Aldingen zu einem Brandalarm. Nachdem ein Mitarbeiter in der Kundentoilette einen lauten Knall gehört hatte, entdeckte er die Flammen im Bereich der Lüftungsanlage. Die etwa 30 anwesenden Mitarbeiter und Kunden begaben sich geordnet aus dem Gebäude. Die Feuerwehr löschte das Feuer und belüftete den Baumarkt, der anschließend für den Kundenverkehr wieder öffnen konnte.

Marbach am Neckar: Versuch im Chemiesaal löst Brandalarm aus

Nach einem Versuch in einem Chemiesaal eines Schulkomplexes in der Schulstraße in Marbach am Neckar löste am Donnerstag gegen 09:05 Uhr die Brandmeldeanlage aus. Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 2.600 Schüler anwesend. Die Evakuierung verlief geordnet und war bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits vollzogen. Die Feuerwehr Marbach am Neckar überprüfte anschließend die Örtlichkeit und konnte Entwarnung geben.

