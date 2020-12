Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: 38-Jähriger nach Körperverletung und Widerstand in Gewahrsam genommen; Ludwigsburg: E-Bike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Tamm: 38-Jähriger nach Körperverletzung und Widerstand in Gewahrsam genommen

In einem Hotel im Alten Weg in Tamm kam es Mittwochabend, gegen 21.25 Uhr, zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 38 Jahre alten Gast und seiner 35-jährigen Begleiterin. Die Frau, die vermutlich leicht verletzt wurde, alarmierte hierauf telefonisch einen Bekannten, der wiederum die Polizei verständigte. Als Beamte der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vor Ort eintrafen, konnten sie von außen die Auseinandersetzung verfolgen. Ein weiterer Hotelgast ließ die Polizisten, die vom Diensthund begleitet wurden, in das Gebäude. Der 38 Jahre alte Tatverdächtige kam ihnen bereits entgegen und verhielt sich aggressiv. Er hielt keinen Abstand ein, trug keinen Mund-Nase-Schutz und kam den Aufforderungen der Beamten nicht nach, sondern schrie provozieren umher. Trotz, dass er mehrfach deutlich daraufhin gewiesen wurde, nicht auf den Diensthund zuzugehen, baute er sich vor den Beamten auf und unterschritt schließlich den Sicherheitsabstand zum Polizeihund. Dieser biss in der Folge zu. Anstatt sich nun auf den Boden zu legen, wie der 38-Jährige angewiesen wurde, musste er von den Polizisten zu Boden gebracht werden. Dem Mann wurden anschließend Handschließen angelegt und ein Rettungswagen wurde hinzugerufen. Der 38-Jährige kam zunächst in ein Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Tatverdächtige musste den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen verbringen, wo er einen Beamten auf das Übelste beleidigte. Er wird sich nun wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten müssen.

Ludwigsburg: E-Bike gestohlen

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 17.10 Uhr und 17.50 Uhr einen Diebstahl in Ludwigsburg in der Körnerstraße vor einem Einkaufszentrum beobachtet haben. Der Besitzer hatte am dortigen Fahrradständer sein schwarzes E-Bike der Marke Scott angekettet. Als er zurückkehrte, hatte ein unbekannter Täter das Fahrrad gestohlen. Der Wert des E-Bikes wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

