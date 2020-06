Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Baggerschaufel entwendet

Stadtlohn (ots)

Unbekannte haben in Stadtlohn an der Kreuzstraße eine Baggerklappschaufel entwendet. Auch das Gewicht von circa 500 Kilogramm hinderte die Diebe nicht, das schwere und gerade in Stand gesetzte Gerät abzutransportieren. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 5.000 Euro. Die Kripo Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

