Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Beim Abbiegen ausgewichen und gestürzt

Velen (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Donnerstag in Velen bei einem Unfall erlitten. Der 81-Jährige war gegen 13.30 Uhr auf der auf der Straße Sundern unterwegs und wollte von dieser nach rechts in die Schürkampallee abbiegen. Dort kam ihm von rechts der Wagen einer 55-jährigen Velenerin entgegen. Der Velener wollte mit seinem Pedelec nach rechts ausweichen, geriet gegen den Bordstein und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

