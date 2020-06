Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mülleimer am Aasee in Brand gesetzt

Bocholt (ots)

Eine ungewöhnliche Begründung hatte ein 65 Jahre alter Mann in Bocholt dafür, am Donnerstag zwei Abfallbehälter in Brand gesetzt zu haben: Er habe diese damit nur vom Müll befreien wollen. Polizeibeamte hatten den 65-Jährigen gegen 17.30 Uhr am Aasee angetroffen, nachdem Zeugen die Polizei verständigt hatten. Kräfte der Feuerwehr übernahmen das Löschen der Abfallbehälter. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

