Polizei Hagen

POL-HA: Ehrlicher Finder gibt Portemonnaie mit 500 Euro ab

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2020, ging ein 59-Jähriger gegen 14:00 Uhr durch die Springmannstraße. Dort fand er auf Höhe der Kaufmannsschule eine Geldbörse. In dieser befanden sich 500 Euro. Der ehrliche Hagener suchte sofort die nächste Polizeiwache auf und übergab die Fundsache. Die Polizisten stellten das Portemonnaie sicher. Der Inhaber wird jetzt anhand der Dokumente in der Geldbörse ermittelt, sodass das Geld zurückgegeben werden kann. Der 59-Jährige verzichtete auf den Finderlohn.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell