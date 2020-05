Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit fünf Verletzten in Vorhalle

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2020, kam es zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Weststraße an der Einmündung zur Volmarsteiner Straße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Fahrer (22) eines VW Golfs gegen 10:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Audi auf. Dessen Fahrer (36) und Beifahrerin (40) verletzten sich bei dem Unfall leicht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen an der Baustellenampel wartenden VW Polo geschoben. Auch dessen Fahrer (59) verletzte sich, wie der Golf-Fahrer und sein 41-jähriger Beifahrer, leicht. Alle Personen mussten in Krankenhäuer gebracht und ihre Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von über 40.000 Euro. Die Beamten mussten eine Spur für die Unfallaufnahme sperren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

